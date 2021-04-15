Франция разрежет две старые подлодки пополам ради создания одной новой

Речь идёт об атомной подлодке Perle. Пожар в её ремонтном доке случился в 2020 году. Носовая часть субмарины сильно обгорела, и её не смогли восстановить. Задняя же часть осталась цела. Поэтому её решили соединить с половиной подлодки того же класса Saphir.

Вторую субмарину списали и отправили на демонтаж в 2019 году. К счастью, к работам французы приступить не успели. Эксперты оценили переднюю часть Saphir и пришли к выводу, что она достаточно прочная и может дополнить заднюю часть Perle.

В ближайшие месяцы планируется сварить между собой две части субмарин. Новая подлодка получится на полтора метра длиннее других субмарин своего класса.