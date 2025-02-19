Франция установила рекорд по термоядерному синтезу с 22-минутной реакцией

Термоядерная энергия, которую часто называют «Святым Граалем» энергетики, могла бы обеспечить чистую, безграничную электроэнергию за счет воспроизведения процесса, который питает Солнце. Однако создание самоподдерживающейся реакции, которая производит больше энергии, чем потребляет, остается огромной проблемой.

Чтобы термоядерный синтез работал, реакторы должны нагревать водородную плазму до температуры более 100 миллионов °C и поддерживать ее стабильность, не повреждая оборудование. Реактор WEST успешно поддерживал плазму в течение длительного времени, избегая деградации материалов, что является важным шагом на пути к практической термоядерной энергетике.