Франция запустила свою первую гиперзвуковую ракету

Хотя конкретные детали полета остаются засекреченными, демонстратор гиперскоростного планера VMaX был развернут с помощью зондирующей ракеты и достиг скорости, превышающей 5 Махов. После освобождения планер продолжил полет, собирая телеметрические данные для анализа.

В разработке ракеты VMax принимают участие Генеральное управление вооружений Франции (DGA), ракетная группа MBA, лаборатория аэронавтики и обороны Onera и производитель космических ракет ArianeGroup.

В DGA подчеркнули, что первый демонстратор включил в себя различные бортовые технологические системы.