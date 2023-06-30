Наука и технологии
13:29, 30 июня 2023
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Франция запустила свою первую гиперзвуковую ракету

В попытках соревноваться с Россией и Китаем

Франция достигла значительного прогресса в программе разработки гиперзвуковых ракет, успешно запустив свою первую гиперзвуковую ракету на этой неделе. Испытание прошло на полигоне DGA Biscarrosse на юго-западе Франции. И это далеко не последние испытания.

Хотя конкретные детали полета остаются засекреченными, демонстратор гиперскоростного планера VMaX был развернут с помощью зондирующей ракеты и достиг скорости, превышающей 5 Махов. После освобождения планер продолжил полет, собирая телеметрические данные для анализа.

В разработке ракеты VMax принимают участие Генеральное управление вооружений Франции (DGA), ракетная группа MBA, лаборатория аэронавтики и обороны Onera и производитель космических ракет ArianeGroup.

В DGA подчеркнули, что первый демонстратор включил в себя различные бортовые технологические системы.

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