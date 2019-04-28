Француз пересёк Атлантику в бочке

Корабль-бочка француза представляет собой цилиндрический контейнер длиной в 3 м и шириной в 2,10 м. У него нет парусов, поэтому хозяин корабля полагался только на направление течений. Вес судна — 450 кг. Внутри у него размещены койка, кухня и столик для оборудования. В полу бочки есть иллюминатор, чтобы моряк мог любоваться рыбами.

Плавание Савена началось 26 декабря на острове Йерро (Канарские острова). Он добрался до Карибского бассейна по Атлантике за 122 дня и завершил путешествие. ТАСС сообщает, что за плаванием француза следили 23 тысячи человек в Facebook.