Французская армия испытала боевых роботов-собак

Создатель Spot Boston Dynamics заявил, что компании было известно о том, что её робот использовался для военных учений, однако она не знала о деталях нынешних боевых учений. Боевые учения включали в себя различные наступательные и оборонительные задачи. Сначала эти задачи выполнили без роботов, а потом с ними.

Анализ боевых учений показал, что роботы выполняли свои задачи немного медленнее. А у робопса разрядилась батарея в середине миссии. Тем не менее, роботы обеспечивали безопасность войск. То есть применение автоматических машин может улучшить методы ведения боёв.