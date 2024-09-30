Французская MaiaSpace получила доступ к бывшему стартовому комплексу «Союз»

MaiaSpace разрабатывает носитель, способный выводить до 1500 килограммов на солнечно-синхронную орбиту, при этом первая ступень будет многоразовой и сможет доставлять 500 килограммов в режиме т.н. «повторного использования». Компания планирует начать с одноразовых запусков, а затем перейти к посадке первой ступени на баржу. Для увеличения грузоподъемности будет использоваться разгонный блок Colibri.

По словам генерального директора Йоханна Леруа, использование существующей площадки значительно сокращает затраты.