Французские истребители назвали лучше российских

Материал об этом вышел в The Economic Times. Его авторы сообщают, что Rafale способны в полтора раза дольше патрулировать по опредёленному маршруту, чем Су-30МКИ. Также у французского истребителя больше дальность полёта — 780-1055 километров против 400-550 километров. Rafale может совершать до пяти боевых вылетов за сутки, в то время как российский — лишь три.

По оценке экспертов, два Су-30МКИ могут перехватить один пакистанский F-16 Fighting Falcon, а вот один Rafale способен противостоять сразу двум F-16 Fighting Falcon.

Впрочем, есть у российских Су-30МКИ и преимущество, а именно — более низкая стоимость.