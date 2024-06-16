Французские солнечные панели 1992 года сохранили 79,5% первоначальной мощности

Испытания, проведенные при поддержке компаний Certisolis и Isowatt, показали, что производительность панелей значительно превысила обещания производителей о сохранении 80 % мощности через 25 лет. За 31 год средний показатель деградации панелей составил всего 0,66 % в год. Интересно, что значительное снижение производительности было отмечено у трети модулей через 20 лет, в то время как другие модули остались на уровне предыдущих тестов.

Эти выводы перекликаются с результатами международных исследований, таких как исследования NREL в США и аналогичные европейские исследования, подчеркивающие надежность ранних солнечных технологий. Чего не скажешь о некоторых современных системах.