Французский флот получил атомную подлодку-франкенштейн

12 июня 2020 г. в Тулоне произошел крупный инцидент, в результате которого загорелась атомная ударная подводная лодка класса Rubis SNA Perle, находившаяся в сухом доке. В результате пожара носовая часть лодки была повреждена настолько, что было бы разумно просто списать ее в утиль. Однако французское правительство приняло решение о принятии мер, которые были почти столь же амбициозны, как и строительство новой подводной лодки.

Под контролем Службы поддержки флота компания Naval Group получила контракт на перемещение поврежденной подлодки в Шербур и продолжение работ по дозаправке, ремонту и модернизации неповрежденной кормовой части Perle, а также очистке ее от большого количества противопожарной пены. Затем была взята списанная подлодка SNA Saphir и отрезана ее кормовая часть.

Стыковка двух секций была похожа на пересадку органа. Это означало использование самых современных технологий резки и сварки, а также точное совмещение двух корпусов, когда даже самое незначительное отклонение может привести к катастрофе.

Затем наступило время реконструкции внутренних палуб, а также подключения сотен труб, кабелей, проводов и различных систем.

По данным Naval Group, для этого потребовалось 300 человек, 100 тыс. инженерных часов, 2 тыс. обновленных планов и проектной документации, 250 тыс. производственных часов, 2 тыс. электрических соединений, а также миллион часов технического обслуживания и ремонта.