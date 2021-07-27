Французский истребитель «подбил» российский во время учений

Сообщается, что российский истребитель показал не лучшие результаты — его «подбили». Су-35 выполнял роль агрессора и пытался атаковать Rafale. Лётчик французского истребителя на это применил систему защиты и предотвращения вражеского управления огнём Thales Spectra. Это заглушило радиолокационную станцию Су-35. В итоге российский самолёт не смог навести оружие, а его противник в это время «сбил» его.

Как отмечает «Российская газета», Су-35 считается самым современным российским истребителем, не считая самолёта пятого поколения Су-57. Иностранные эксперты считают, что исход учебного боя может сказаться на экспортном потенциале Су-35.