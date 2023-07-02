Французский спецназ использует российское оружие: подробности с массовых беспорядков

В сообщении говорится: «Карабины Вепрь-12 Молот российской компании ВПО замечены в руках бойцов французского полицейского спецназа RAID в зоне массовых беспорядков».

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во Франции после того, как 27 июня полицейский убил 17-летнего подростка во время ареста. Правоохранительные органы утверждали, что молодой человек не выполнил требования полиции. Против офицера, причастного к стрельбе, были выдвинуты обвинения.

Наличие карабинов российского производства в руках французской полиции во время продолжающихся беспорядков вызывает вопросы об их источнике и приобретении. Но скорее всего они были приобретены законно еще в прошлые года. Одна из их особенностей то, что они могут стрелять резиновыми пулями, что полезно во время подавления беспорядков.