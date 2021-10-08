Наука и технологии
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Французский военный рассекретил характеристики танка Leclerc на форуме российской компьютерной игры

Чтобы доказать свою правоту в споре
Французский военный опубликовал часть документации, содержащую некоторые характеристики основного боевого танка французской армии Leclerc S2, на форуме российской игры War Thunder.
Французский военный рассекретил характеристики танка Leclerc на форуме российской компьютерной игры

Журналисты рассказали, что один из игроков начал спорить с другими на форму по поводу характеристик Leclerc S2. Один из пользователей, который назвал себя бывшим танкистом, имевшим дело с Leclerc, утверждал, что в игре неправильно сделана скорость поворота башни машины. Чтобы доказать свою правоту, он опубликовал на форуме игры часть секретной документации.

Спустя какое-то время модераторы удалили пост бывшего военного. Своё решение они объяснили тем, что это может навредить французской армии. Сколько данные находились в открытом доступе, неясно. Их могли успеть скопировать.

Ранее на форуме War Thunder уже публиковали секретные военные документы. Они касались британского танка Challenger 2.