Французский военный рассекретил характеристики танка Leclerc на форуме российской компьютерной игры

Журналисты рассказали, что один из игроков начал спорить с другими на форму по поводу характеристик Leclerc S2. Один из пользователей, который назвал себя бывшим танкистом, имевшим дело с Leclerc, утверждал, что в игре неправильно сделана скорость поворота башни машины. Чтобы доказать свою правоту, он опубликовал на форуме игры часть секретной документации.

Спустя какое-то время модераторы удалили пост бывшего военного. Своё решение они объяснили тем, что это может навредить французской армии. Сколько данные находились в открытом доступе, неясно. Их могли успеть скопировать.

Ранее на форуме War Thunder уже публиковали секретные военные документы. Они касались британского танка Challenger 2.