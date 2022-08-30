Французское правительство начало использовать искусственный интеллект для поиска нелегальных бассейнов. Чтобы обложить их налогом

Во Франции налоги на жилье рассчитываются на основе арендной платы за недвижимость, поэтому домовладельцы, которые не декларируют наличие бассейнов, потенциально могут избежать дополнительных платежей в размере сотен евро.

Проект по обнаружению незадекларированных бассейнов начался в октябре прошлого года. Данные программного обеспечения сопоставлялись с национальными налоговыми и имущественными реестрами.

Пока проект охватывает только девять из 96 столичных департаментов Франции. Но даже в этих областях обнаружили 20 356 незадекларированных бассейна.