Французское правительство начало использовать искусственный интеллект для поиска нелегальных бассейнов. Чтобы обложить их налогом

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Французское правительство начало использовать искусственный интеллект для поиска нелегальных бассейнов. Чтобы обложить их налогомАлгоритм анализировал аэрофотоснимки
Французское правительство собрало почти 10 миллионов евро дополнительных налогов после того, как использовало машинное обучение для обнаружения незадекларированных бассейнов на аэрофотоснимках.
Во Франции налоги на жилье рассчитываются на основе арендной платы за недвижимость, поэтому домовладельцы, которые не декларируют наличие бассейнов, потенциально могут избежать дополнительных платежей в размере сотен евро.
Проект по обнаружению незадекларированных бассейнов начался в октябре прошлого года. Данные программного обеспечения сопоставлялись с национальными налоговыми и имущественными реестрами.
Пока проект охватывает только девять из 96 столичных департаментов Франции. Но даже в этих областях обнаружили 20 356 незадекларированных бассейна.