Французское СМИ рассказало об опасных вирусах, спрятанных в районах вечной мерзлоты

Подобное уже происходило. Так, пять лет назад повышение температуры стало причиной пробуждения сибирской язвы, с которой люди сталкивались очень давно. Палеогенетик Режи Дебрюин отмечает, что сибирская язва может годами жить в вечной мерзлоте. Способность к выживанию в подобных условиях подтвердилась и вирусологом Жаном-Мишелем Клавери. Вместе с командой учёных 10 лет назад ему удалось реактивировать сибирские вирусы, которые заражают одноклеточные организмы - амёбы. Интересно, что самим вирусам было на тот момент не менее 30 тысяч лет.

Профессор Клавери также подчёркивает, что организовать проведение исследований, связанных с поиском на территории вечной мерзлоты в Сибири и активацией вирусов, которые могут представлять угрозу для человека, достаточно сложно. Прежде всего, из-за труднодоступности этих земель и позиции России в этом вопросе. Однако и о происходящем в "Векторе" нет никакой информации, если не считать февральского пресс-релиза.

Главную же угрозу, как заключает Фремон, сейчас представляют многолетние вирусы, которые могут подхватить русские при добыче полезных ископаемых в труднодоступных местах.