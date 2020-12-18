Французы испытали улучшенную сверхзвуковую ракету с ядерной частью

Сообщается, что испытательный пуск прошёл 9 декабря. В испытаниях участвовал истребитель, эксплуатируемый самолётостроительной компанией Dassault Aviation. Пуск контролировали Воздушно-космические силы (ВКС) и Военно-морские силы (ВМС) Франции.

Журналисты напоминают, что до 2018 года ASMPA применяли на истребителе-бомбардировщике Mirage 2000N-K3. Затем ракета стала вооружением Rafale F3R.

В 2016 года началась программа модернизации ASMPA, целью которой было улучшение характеристик оружия.

В целом, дальность действия ракеты составляет примерно 500 километров, а скорость может достигать 3 Махов. ASMPA оснащается термоядерной боеголовкой TNA переменной мощности — от 100 до 300 килотонн.