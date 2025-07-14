Французы изучили животных в Чернобыле и Фукусиме

Главная цель — понять, как радиация влияет на здоровье и воспроизводство животных. Особенно важно изучать размножение, так как оно чувствительно к внешним стрессам. Например, в Чернобыле у лягушек заметили ухудшение физического состояния и снижение численности популяций.

Во Фукусиме команда изучает японских древесных лягушек. Первые данные показывают, что радиация может нарушать работу генов, отвечающих за подвижность сперматозоидов и поведение самцов при спаривании.

В лабораториях учёные также работают с рыбками данио и насекомыми-опылителями. У рыб зафиксированы нарушения в развитии и поведении. У пчёл и других опылителей — снижение способностей к обучению и ориентации, важных для поиска пищи.