Французы назвали Nintendo Switch самой некачественной консолью года

«Победителей» премии наградили «Кактусами». Звание самого хрупкого продукта получила Nintendo Switch из-за проблемы «дрейфа» стиков у контроллеров Joy-Con. Эта напасть стала слишком массовой, но во Франции Nintendo отказалась бесплатно ремонтировать устройства без чека. За это она получила предупреждение от французского общества защиты потребителей.

Стоит отметить, что за «дрейф» контроллеров Joy-Con против Nintendo в этом году был подан даже коллективный иск, но компания существование проблемы так и не признала.

Помимо Nintendo «Кактусы» получили государственные железные дороги Франции SNCF и ритейлер, продающий электронику, игры и фильмы FNAC.