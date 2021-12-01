Французы показали самолёт с вентиляторами в крыльях

Наука и технологии
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Французы показали самолёт с вентиляторами в крыльяхИ с винтами
Французская компания Ascendance Flight Technologies представила концепцию гибридного электрического самолёта, дальность которого составляет более 400 километров. Выглядит машина необычно.
Названный ATEA самолёт оказался пятиместным. У него есть два крыла T-образное хвостовое оперение. Самая странная с точки зрения конструкции часть — это его крылья. В них встроены восемь вентиляторов. Также в носовой и хвостовой части самолёта установлены два винта. Благодаря этому аппарат может осуществлять и горизонтальный, и вертикальный полёт.
Ascendance Flight Technologies
ATEA предназначен для совершения городских и региональных рейсов. Кроме того, его можно использовать для спасательных и логистических операций, а также наблюдения.
Разработчики планируют испытать прототип самолёта в 2023 году. Производство ATEA должно стартовать в 2025 году.
Источник: Flightglobal