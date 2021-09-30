Французы рассказали о новом способе слежки за российскими военными учениями

Французы рассказали о новом способе слежки за российскими военными учениямиДля этого они используют специальную программу
Во Франции отслеживанием действий российской армии в ходе учений "Запад-2021" занималась компания "Прелижан". Так, алгоритмам удалось распознать среди других видов транспорта бронированный военный и определить количество военной техники. К примеру, 20 августа число бронированных машин было около 20, 8 сентября - 150. Было установлено наблюдение за 45 полигонами, 23 авиабазами, шестью плацдармами, 14 военными лагерями и двумя портами.
Без подобной программы сотрудникам французской разведки пришлось бы преодолеть несколько тысяч километров. Теперь же все эти действия осуществляются автоматически на основе множества снимков. На них алгоритмы распознают искомые объекты. Сообщается, что точность распознавания и идентификации военных самолётов - до 95 процентов.
Но у программы есть и уязвимости. Среди них - плохая видимость зоны боевого дежурства на аэродромах. Кроме того, изображение статично, а значит, нельзя понять, как именно разворачивалась операция. Однако сами французы считают важным достоинством подобного метода экономию времени.
Генерал Грегуар де Сен-Кантен отмечает: "Подобный инструмент позволяет добиться трёх результатов. Прежде всего, это внушает уверенность, что все данные, собранные спутниками, будут проанализированы. Кроме того, это позволяет проанализировать данные вовремя, что ускоряет темпы принятия решений. Наконец, этот инструмент исключительно полезен для отбора релевантной информации".