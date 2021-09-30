Французы рассказали о новом способе слежки за российскими военными учениями

Во Франции отслеживанием действий российской армии в ходе учений "Запад-2021" занималась компания "Прелижан". Так, алгоритмам удалось распознать среди других видов транспорта бронированный военный и определить количество военной техники. К примеру, 20 августа число бронированных машин было около 20, 8 сентября - 150. Было установлено наблюдение за 45 полигонами, 23 авиабазами, шестью плацдармами, 14 военными лагерями и двумя портами.

Без подобной программы сотрудникам французской разведки пришлось бы преодолеть несколько тысяч километров. Теперь же все эти действия осуществляются автоматически на основе множества снимков. На них алгоритмы распознают искомые объекты. Сообщается, что точность распознавания и идентификации военных самолётов - до 95 процентов.