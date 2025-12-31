Тимур Турлов объяснил, почему банки начали строить свои сети связи

Ключевым активом в этой сфере стал оператор Freedom Telecom. Холдинг инвестировал в расширение оптоволоконных сетей и покрытия, ориентируясь не только на обычных пользователей, но и в большей степени на корпорации и госсектор. Это отличает стратегию холдинга от традиционных операторов.

Главная идея — собственная телеком-инфраструктура делает более надежными и независимыми все остальные сервисы группы: банковские приложения, инвестиционные платформы и другие цифровые продукты. В условиях роста онлайн-платежей это стало критически важным. Параллельно холдинг развивал дата-центры. Это направление обеспечивает основу для будущего роста как телекома, так и финтеха. И несмотря на то, что в 2025 году на рынке связи Казахстана стало «тесно», у Турлова с Freedom Holding получилось выделиться. Секрет в том, что они не просто продают интернет или сим-карты, а объединяют связь с банковскими услугами. Для самого Турлова это подтверждение того, что он выбрал верный путь: строить бизнес, где финансы и технологии развиваются вместе, как единое целое

Как отмечал сам Тимур Турлов, телеком для холдинга — не отдельный бизнес, а основа для всей цифровой среды.