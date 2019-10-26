ФСБ намерена отключать Россию от связи с целыми странами

Вопрос должен быть проработан до конца 2019 года, сообщает «РБК». Специально созданная рабочая группа уже предложила обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении страны, с территории которой будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах. Отключение связи может сохраняться на срок до 180 дней. Это касается и телефонных соединений, и передачи данных. Дело в том, что блокировать оба вида трафика по отдельности проблематично. Кроме того, у ФСБ есть данные о том, что звонки с ложными угрозами поступают преимущественно с таких сервисов, как Skype Out и Viber Out. Некоторые источники, однако, утверждают, что речь идёт только о блокировке голосовой связи и СМС.

Эксперты рассказали «РБК», что российские операторы технически действительно могут заблокировать набор сетей по географическому признаку. Если ограничить трафик в направлении какой-либо сети, то помимо голосовой связи «прекратится и доступ ко всем информационным ресурсам, сервисам и веб-сайтам, которые в ней находятся».