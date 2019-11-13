ФСБ назвала сбор цифровых данных россиян небезопасным

По мнению представителей ФСБ, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных». В нём не указаны конкретные цели, для достижения которых необходима обработка персональных данных в таком объёме. Эта мера повышает риск утечки данных россиян, в том числе судей, прокуроров, следователей и представителей силовых ведомств.

Напомним, законопроект о цифровом профиле предполагает создание единой базы всех имеющихся у государства данных о каждом гражданине России. Реализация идеи потребует значительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Цифровой профиль, по мнению авторов инициативы, облегчит россиянам, например, оформление кредита и автостраховки.