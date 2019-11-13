Наука и технологии
Сегодня 14:33
ФСБ назвала сбор цифровых данных россиян небезопасным
Служба раскритиковала создание цифрового профиля
Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей россиян. Специалисты считают, что единая база данных будет уязвима для хакерских атак и утечек информации.
По мнению представителей ФСБ, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных». В нём не указаны конкретные цели, для достижения которых необходима обработка персональных данных в таком объёме. Эта мера повышает риск утечки данных россиян, в том числе судей, прокуроров, следователей и представителей силовых ведомств.
Напомним, законопроект о цифровом профиле предполагает создание единой базы всех имеющихся у государства данных о каждом гражданине России. Реализация идеи потребует значительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Цифровой профиль, по мнению авторов инициативы, облегчит россиянам, например, оформление кредита и автостраховки.