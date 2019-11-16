ФСБ обвинили в захвате криптовалюты с российской биржи

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на материалы дела. История криптовалютной биржи Wex начинается с другой площадки — BTC-e, созданной ещё в 2011 году. В 2017 по запросу властей США, которые были уверены в отмывании денег через биржу, был арестован россиянин, один из бенефициаров BTC-e. Домен btc-e.com арестовало ФБР.

После этого партнёр бенефициара запустил площадку Wex и пообещал клиентам вернуть часть средств, которые были утеряны с закрытием BTC-e. Однако что-то пошло не так, и летом 2018 средства на кошельках Wex заморозили. Клиенты могли вывести только 10% от них. А затем криптовалюта и вовсе пропала.

Держатели кошельков начали писать заявления в полицию, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Wex однако успели продать семье бывшего бойца из ДНР. Причём новый владелец договорился со старым о создании на базе Wex «новой биржи как специальной инфраструктуры расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

Основатель площадки также общался с представителями ФСБ. В апреле 2018 года некий человек потребовал у бывшего владельца Wex криптовалютные активы, заявив, что они «пойдут в фонд ФСБ России». Силой мужчину якобы заставили перевести средства на сумму в $450 млн. Позже ФСБ, по словам бывшего владельца, потребовало базу пользователей Wex.