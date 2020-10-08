Наука и технологии
Сегодня 14:17
ФСБ потребовала обойти международные стандарты для российского 5G
Внедрить отечественную криптозащиту
ФСБ и Минцифры требуют установки в базовых станциях и смартфонах 5G российской криптозащиты. Однако это противоречит международным стандартам, и производители вряд ли станут исправлять продукты специально под Россию.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. ФСБ настаивает на том, чтобы в радиоканале между базовой станцией 5G и смартфоном использовались отечественные методы криптографической защиты. Это требование не нравится Минэкономики.
Если правила всё же будут приняты, то в России сетями пятого поколения смогут пользоваться лишь владельцы устройств, производители которых согласятся установить российскую криптографию. В Минэкономики предупреждают, что требования сделают невозможными применение в России зарубежного оборудования.
Сейчас во всём мире используются стандарты международного консорциума 3GPP, но предложения ФСБ этого не учитывают.