ФСБ потребовала обойти международные стандарты для российского 5G

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. ФСБ настаивает на том, чтобы в радиоканале между базовой станцией 5G и смартфоном использовались отечественные методы криптографической защиты. Это требование не нравится Минэкономики.

Если правила всё же будут приняты, то в России сетями пятого поколения смогут пользоваться лишь владельцы устройств, производители которых согласятся установить российскую криптографию. В Минэкономики предупреждают, что требования сделают невозможными применение в России зарубежного оборудования.

Сейчас во всём мире используются стандарты международного консорциума 3GPP, но предложения ФСБ этого не учитывают.