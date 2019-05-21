ФСБ: террористы используют дроны для доставки химического оружия

По словам главы ФСБ, служба добыла достоверную информацию о том, как террористические группировки отрабатывают новые методы осуществления подрывной деятельности. У преступников уже есть все необходимые материалы и технологии для создания химического оружия, а доставлять его они собираются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Также руководитель ФСБ отметил, что киберподразделения международных террористических организаций, цель которых проведение хакерских атак на важные объекты, становятся лучше оснащёнными технически. Их активность повышается. Кроме того, преступники используют электронную почту и IP-телефонию для рассылки ложных сообщений об угрозах терактов.