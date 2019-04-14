ФСИН показала автозаки для людей с инвалидностью

В целом, автозаки для инвалидов — это микроавтобусы на базе «Газели». Основное отличие новых моделей от обычных заключается в том, что они оборудованы электрическими и механическими подъёмниками для инвалидных кресел. Камеры в них тоже установлены специальные, удобные для перевозки людей с инвалидностью.

В автозаках для женщин с детьми находятся детские автокресла и автолюльки. Это универсалы на базе Lada Largus.

Фото с презентации новый моделей ФСИН разместила на своём официальном сайте. Посмотреть их можно тут.