FT: НАТО ограничено в борьбе с дешевыми дронами

Так, стоимость одной ракеты может достигать 500 тысяч долларов, а истребители стоят несколько миллионов долларов, в то время как дроны оцениваются примерно в 20 тысяч долларов. Применение таких дорогих средств против множества дешёвых дронов «экономически нецелесообразно».

В то же время представители власти в странах Прибалтики предлагают модернизировать систему противовоздушной обороны НАТО, включая более дешёвые и эффективные методы борьбы с дронами, такие как радиоэлектронная борьба.