FT: НАТО ограничено в борьбе с дешевыми дронами

Опубликовано 21 сентября 2025, 15:001 мин.
FT: НАТО ограничено в борьбе с дешевыми дронамиДорого
НАТО может столкнуться с проблемой эффективного противодействия дешёвым дронам. Газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщает, что альянс не может позволить себе использовать дорогие ракеты и истребители против относительно недорогих беспилотников. На издание ссылается материал Ленты.ру
© Ferra.ru
Так, стоимость одной ракеты может достигать 500 тысяч долларов, а истребители стоят несколько миллионов долларов, в то время как дроны оцениваются примерно в 20 тысяч долларов. Применение таких дорогих средств против множества дешёвых дронов «экономически нецелесообразно».
В то же время представители власти в странах Прибалтики предлагают модернизировать систему противовоздушной обороны НАТО, включая более дешёвые и эффективные методы борьбы с дронами, такие как радиоэлектронная борьба.