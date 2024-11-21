Опубликовано 21 ноября 2024, 18:531 мин.
Фуа-гра — блюдо из утиной печени — начали выращивать в лабораторииНестареющий деликатес
Австралийский стартап Vow совершает прорыв в кулинарном мире, представляя Forged Gras — выращенную в лаборатории альтернативу фуа-гра. Этот этичный деликатес воспроизводит богатый, маслянистый вкус традиционной фуа-гра без использования противоречивой практики насильственного откорма уток или гусей.
Вместо традиционных методов Vow использует культивированные клетки японских перепелов в сочетании с растительными жирами, белком бобов и ароматизаторами. В результате получается деликатес, который описывают как обладающий «тонким, диковатым вкусом» и текстурой жирной печени. Процесс производства занимает 79 дней в биореакторе, начиная с небольшого образца клеток животного.
В настоящее время Forged Gras подается в элитных ресторанах Сингапура и Гонконга, а его стоимость достигает сотен долларов за 500 грамм.