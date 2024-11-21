Наука и технологии
Опубликовано 21 ноября 2024, 18:53
1 мин.

Фуа-гра — блюдо из утиной печени — начали выращивать в лаборатории

Нестареющий деликатес
Австралийский стартап Vow совершает прорыв в кулинарном мире, представляя Forged Gras — выращенную в лаборатории альтернативу фуа-гра. Этот этичный деликатес воспроизводит богатый, маслянистый вкус традиционной фуа-гра без использования противоречивой практики насильственного откорма уток или гусей.
Фуа-гра — блюдо из утиной печени — начали выращивать в лаборатории
© Ferra

Вместо традиционных методов Vow использует культивированные клетки японских перепелов в сочетании с растительными жирами, белком бобов и ароматизаторами. В результате получается деликатес, который описывают как обладающий «тонким, диковатым вкусом» и текстурой жирной печени. Процесс производства занимает 79 дней в биореакторе, начиная с небольшого образца клеток животного.

В настоящее время Forged Gras подается в элитных ресторанах Сингапура и Гонконга, а его стоимость достигает сотен долларов за 500 грамм.

Источник:Businesswire
Автор:Максим Многословный
Теги:
#еда
,
#разработка
,
#анализ