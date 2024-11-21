Вместо традиционных методов Vow использует культивированные клетки японских перепелов в сочетании с растительными жирами, белком бобов и ароматизаторами. В результате получается деликатес, который описывают как обладающий «тонким, диковатым вкусом» и текстурой жирной печени. Процесс производства занимает 79 дней в биореакторе, начиная с небольшого образца клеток животного.

В настоящее время Forged Gras подается в элитных ресторанах Сингапура и Гонконга, а его стоимость достигает сотен долларов за 500 грамм.