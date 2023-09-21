Fujifilm представила карманную камеру в комплекте с небольшим фотопринтером

В комплект поставки также входит 10 упаковок пленки Instax Mini. Судя по всему, компания Fujifilm стремится создать забавный и дружественный к ребенку дизайн с такими функциями, как настраиваемые звуки срабатывания затвора, фильтры, текст, наклейки в приложении и возможность получения вознаграждений, пишет The Verge, которое уже тестирует комплект.

Этот шаг, по-видимому, является попыткой повторить успех камеры Instax Mini Evo от той же Fujifilm и предложить более простую и игривую версию для детей.