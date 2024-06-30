Fujifilm раньше не могла продать фотоаппараты. Теперь не справляется со спросом

Подразделение обработки изображений, в которое входят фотоаппараты, обеспечило 37 % операционной прибыли Fujifilm в 2023 финансовом году, по сравнению с 27 % в предыдущем году. Несмотря на удвоение производства в Китае, Fujifilm все равно не смогла удовлетворить высокий спрос. "Заказы значительно превысили наши прогнозы", - сказал Юдзиро Игараси, руководитель группы в Fujifilm.

Модель X100, выпущенная в 2011 году, возродила подразделение фотоаппаратов Fujifilm благодаря ностальгии любителей фотоаппаратов. Этот "ретро-шарм" сделал X100 "символом статуса" среди пользователей TikTok и других соцсетей, - говорит Марк Кондон, основатель Shotkit.

Несмотря на успех Fujifilm, проблемы с производством сохраняются, что приводит к длинным очередям и завышенным ценам, даже на подержанные камеры.

Гендиректор Тейичи Гото намекнул, что для сохранения премиальной стоимости фотокамеры необходимо поддерживать ограниченные поставки, хотя такая стратегия может подтолкнуть покупателей к конкурентам, таким как Canon G7X и Ricoh серии GR, пишут СМИ.