Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

Опубликовано 03 июля 2026, 16:521 мин.
Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnapДа, одноразовые
В честь 40-летия линейки одноразовых камер QuickSnap Fujifilm представила две новые модели. Модели, между прочим, недорогие.
© Fujifilm
QuickSnap Black and White
Она снимает чёрно-белые фотографии. Внутри кассета на 27 кадров с плёнкой чувствительностью ISO 400. У камеры есть встроенная вспышка с кнопкой включения. Эта версия не водонепроницаема. Управление простое. Навёл и нажал на кнопку.
QuickSnap Active
Это камера уже водонепроницаема (погружение под воду на глубину до 10,5 метров). Она придёт на смену QuickSnap. Корпус усиленный, есть ремешок на запястье. Плёнки тоже на 27 кадров, зато цветных, с чувствительностью ISO 800. Вспышки нет.
Обе камеры появятся в продаже осенью. Цена чёрно-белой версии около 23 долларов, а водонепроницаемой примерно 25 долларов.