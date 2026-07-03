Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

Это камера уже водонепроницаема (погружение под воду на глубину до 10,5 метров). Она придёт на смену QuickSnap. Корпус усиленный, есть ремешок на запястье. Плёнки тоже на 27 кадров, зато цветных, с чувствительностью ISO 800. Вспышки нет.

Обе камеры появятся в продаже осенью. Цена чёрно-белой версии около 23 долларов, а водонепроницаемой примерно 25 долларов.