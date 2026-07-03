Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2026, 16:52
1 мин.

Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

Да, одноразовые
В честь 40-летия линейки одноразовых камер QuickSnap Fujifilm представила две новые модели. Модели, между прочим, недорогие.
Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

© Fujifilm

QuickSnap Black and White

Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

© Fujifilm

Она снимает чёрно-белые фотографии. Внутри кассета на 27 кадров с плёнкой чувствительностью ISO 400. У камеры есть встроенная вспышка с кнопкой включения. Эта версия не водонепроницаема. Управление простое. Навёл и нажал на кнопку.

QuickSnap Active

Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap

© Fujifilm

Это камера уже водонепроницаема (погружение под воду на глубину до 10,5 метров). Она придёт на смену QuickSnap. Корпус усиленный, есть ремешок на запястье. Плёнки тоже на 27 кадров, зато цветных, с чувствительностью ISO 800. Вспышки нет.

Обе камеры появятся в продаже осенью. Цена чёрно-белой версии около 23 долларов, а водонепроницаемой примерно 25 долларов.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#FUJIFILM
,
#камера
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Fujifilm выпустит две новые версии плёночных одноразовых фотоаппаратов QuickSnap