Fujitsu создаст серверный 2-нм 150-ядерный Arm-процессор

Процессор имеет около 150 усовершенствованных ядер Armv9, обеспечивающих высокую производительность и совместимость с ускорителями. Monaka станет одним из первых 2-нм процессоров для ЦОД, дебют которого намечен на 2027 финансовый год, начинающийся 1 апреля 2026 года и заканчивающийся 31 марта 2027 года.

В этом передовом процессоре реализована архитектура набора инструкций Armv9-A с масштабируемыми векторными расширениями 2 (SVE2), поддерживающая длину вектора от 128 до 2048 бит. Архитектура поддерживает память DDR5 и интерфейс PCIe 6.0 с поддержкой CXL 3.0 для подключения различных ускорителей и расширителей. Monaka использует 2-нм техпроцесс TSMC для оптимизации производительности и энергоэффективности.

В процессоре используется 3D-чиплеты, что повышает масштабируемость. Хотя процессор предназначен для использования в ЦОД, Fujitsu также уделяет особое внимание энергоэффективности, стремясь удвоить ее по сравнению с конкурентами при использовании воздушного охлаждения.