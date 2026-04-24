Функцией определения падений Pixel Watch запретят пользоваться без Google-аккаунта

Опубликовано 24 апреля 2026, 10:231 мин.
Функцией определения падений Pixel Watch запретят пользоваться без Google-аккаунтаКлиентоориентированность на уровне
Сейчас на часах Pixel Watch функцию «Обнаружение падений» можно включить, даже не привязывая устройство к учётной записи Google. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается.
СМИ изучили код новой версии приложения Pixel Watch (4.4.0.897 056 328) и нашли там намеки на скорые изменения. Часы начнут показывать владельцам сообщение: «Чтобы пользоваться этой функцией, войдите в аккаунт». Судя по текстам из кода, у пользователей будет несколько дней «льготного периода». В это время определение падений продолжит работать без входа в Google-аккаунт. Но если за отведённое время не войти, доступ к функции отключат.
Сколько именно дней будет длиться льготный период — неизвестно. А может это лишь «на бумаге» и до релиза требование не дойдёт.