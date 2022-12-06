Функция Apple заставила спецназ вломиться в дом к пожилой женщине

Разумеется, никто в здравом уме не станет совершать набег на дом только из-за украденного iPhone. Дело было гораздо серьёзнее. Речь шла также об украденном грузовике, набитом оружием и деньгами, также в нём был злосчастный смартфон.

Во время опроса жертвы детектив из Денвера узнал, что приложение Find My дважды зафиксировало местонахождение в жилом доме. Детектив получил ордер на обыск. Оказалось, что этот дом принадлежит 77-летней женщина. Огнестрельного оружия или каких-либо украденных вещей на месте обнаружено не было. Кроме того, в процессе поиска спецназ уничтожил довольно много вещей (в том числе ценную коллекцию кукол) и использовал таран, чтобы выбить две двери.

Теперь детективу предъявляют иск из-за обыска и всего устроенного беспорядка.