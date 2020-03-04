Функция iPad помогла полиции в поимке воров

Речь идёт об австралийских полицейских. Они преследовали злоумышленников, которые вторглись в чужой дом. Воры украли многие вещи из дома, в том числе планшет iPad. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле владельца дома. Жертва воров догадалась использовать функцию Find My, чтобы отслеживать перемещения преступников. Те, кстати, пытались поменять автомобиль, чтобы избавиться от слежки, но iPad всё равно оставался при них. Это позволило полиции продолжать отслеживать их местоположение.

Сообщается, что погоня за преступниками длилась около двух часов. Закончилась она не очень хорошо. Воры врезались в полугрузовик во время быстрой езды и погибли.