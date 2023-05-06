Футбольная трансляция на ваших ягодицах: представлены трусы The Streaming Undies

Maison Pixel таким образом реагирует на исследования, показывающие снижение сексуальной активности: опрос показал, что 26% взрослых американцев не занимались сексом в 2021 году. Обвиняя в этом чрезмерное использование телефонов, бренд надеется, что его интерактивное белье будет способствовать более интимным связям.

Предзаказы стартовали 1 мая этого года по цене в $22, поставки The Streaming Undies начнутся 1 июня.

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