Футбольная трансляция на ваших ягодицах: представлены трусы The Streaming Undies

Футбольная трансляция на ваших ягодицах: представлены трусы The Streaming UndiesТранслировать можно любой контент
Марка одежды Maison Pixel захотела оживить романтические отношения своей последней новинкой. Компания представила линию нижнего белья зеленого цвета, которое также функционирует как экран.
Сканируя ягодицы своего партнера в этом нижнем белье с помощью фильтра в Instagram*, пользователи могут проецировать на белье любой контент, который они захотят.
Maison Pixel таким образом реагирует на исследования, показывающие снижение сексуальной активности: опрос показал, что 26% взрослых американцев не занимались сексом в 2021 году. Обвиняя в этом чрезмерное использование телефонов, бренд надеется, что его интерактивное белье будет способствовать более интимным связям.
Предзаказы стартовали 1 мая этого года по цене в $22, поставки The Streaming Undies начнутся 1 июня.
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