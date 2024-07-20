Наука и технологии
Опубликовано 20 июля 2024, 06:45
1 мин.

Футуролог рассказал о всеобщем хаосе в случае глобального отключения Интернета

Сможем ли мы пережить это?
В небольшом анализе футуролог Аллан Грэйн рассмотрел последствия глобального сбоя в работе интернета. Грэйн предупреждает, что преднамеренная хакерская атака на критически важную интернет-инфраструктуру может привести к повсеместному хаосу.
Футуролог рассказал о всеобщем хаосе в случае глобального отключения Интернета
© Ferra

Такой сбой нарушит связь во многих регионах, что приведет к немедленной потере данных и проблемам с производительностью. Ключевые сервисы, такие как облачные вычисления и безопасная передача данных, окажутся под угрозой, что откроет уязвимые места и повысит риск последующих кибератак.

Последствия будут серьезными: предприятия и частные лица столкнутся с серьезными “операционными и экономическими” проблемами. Пострадают глобальная торговля, финансовые рынки и цепочки поставок, что может привести к кризису на фондовых рынках и масштабным потерям. Последствия для общества могут включать в себя панику, дезинформацию и рост волнений.

В геополитическом плане подобный “деструктивный акт”, скорее всего, вызовет сильную международную реакцию с возможными “дипломатическими последствиями”.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#интернет
,
#мнение