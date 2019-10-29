«Фёдор» провалил проверку на робота в Google

«Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают», — гласит твит.

На самом деле, данному Twitter-аккаунту не стоит всерьёз доверять. Кто его ведёт — никому не известно. На этот вопрос не смог ответить в своё время даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, в августе робот «Фёдор» был запущен на Международную космическую станцию (МКС). На Землю он вернулся спустя почти две недели.