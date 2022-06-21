Гаджет Apple оказался потенциально опасен для детей

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Гаджет Apple оказался потенциально опасен для детейЭто метки AirTag
Литиевые батарейки-таблетки, питающие трекеры Apple AirTag, могут оказаться привлекательными для детей. И проглатывание этого компонента может привести к необратимым травмам и даже смерти. Обычно производители наносят на такие батарейки горький состав, но он, как оказалось, вызывает проблемы в брелоках.
Apple сама рассказала, что литиевая батарейка CR2032 с покрытием Bitrex может создавать проблемы при использовании в AirTag. Фактически, некоторые устройства не работают с такими батарейками. И это делает гаджет потенциально более опасным для детей.
Издание Phonearena отметило, что симптомы проглатывания такой батарейки не всегда очевидны сразу. У детей могут возникнуть проблемы с дыханием или просто плохое самочувствие. Вы также можете заметить явные признаки, например, кашель или рвоту кровью. Если вы что-то заподозрили, нужно немедленно отвезти ребёнка в больницу.