Гаджет Apple оказался потенциально опасен для детей

Apple сама рассказала, что литиевая батарейка CR2032 с покрытием Bitrex может создавать проблемы при использовании в AirTag. Фактически, некоторые устройства не работают с такими батарейками. И это делает гаджет потенциально более опасным для детей.

Издание Phonearena отметило, что симптомы проглатывания такой батарейки не всегда очевидны сразу. У детей могут возникнуть проблемы с дыханием или просто плохое самочувствие. Вы также можете заметить явные признаки, например, кашель или рвоту кровью. Если вы что-то заподозрили, нужно немедленно отвезти ребёнка в больницу.