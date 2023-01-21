Гаджет Apple помог найти собаку, которую унесло течением

20:19, 21 января 2023
1 мин.
Гаджет Apple помог найти собаку, которую унесло течениемApple AirTag
В Калифорнии собаку спасли после того, как её унесло во время наводнения. Это удалось сделать благодаря брелоку Apple AirTag и удостоверению личности на ошейнике.
Фото: Unsplash
Годовалый щенок Симус, австралийская овчарка, попал в ливневую канализацию во время наводнения. В результате собака оказалась в водосборном бассейне, но не смогла выбраться оттуда самостоятельно.
Благодаря AirTag спасатели узнали местонахождение пса. Они прибыли на место и вытащили его. По словам спасателей, Симус «был в хорошем настроении», когда его достали из дренажного бассейна.