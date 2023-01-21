Гаджет Apple помог найти собаку, которую унесло течением

Годовалый щенок Симус, австралийская овчарка, попал в ливневую канализацию во время наводнения. В результате собака оказалась в водосборном бассейне, но не смогла выбраться оттуда самостоятельно.

Благодаря AirTag спасатели узнали местонахождение пса. Они прибыли на место и вытащили его. По словам спасателей, Симус «был в хорошем настроении», когда его достали из дренажного бассейна.