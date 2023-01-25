Гаджет Apple помог шпионить за американскими полицейскими

14:44, 25 января 2023
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Гаджет Apple помог шпионить за американскими полицейскимиНикто не застрахован
В Департаменте полиции Нью-Йорка (NYPD) обнаружили, что за сотрудниками следили с помощью брелока Apple AirTag.
Фото: Unsplash
Один из полицейских во время патрулирования получил уведомление на iPhone о том, что за ним кто-то следит через Apple AirTag. Правоохранители действительно нашли брелок под капотом машины.
К сожалению, в отчёте не приводится конкретных подробностей о ситуации. Журналисты отмечают, что это свидетельство того, что никто — даже полицейские — не застрахован от злого умысла.