Гаджет Apple помог шпионить за американскими полицейскими

Один из полицейских во время патрулирования получил уведомление на iPhone о том, что за ним кто-то следит через Apple AirTag. Правоохранители действительно нашли брелок под капотом машины.

К сожалению, в отчёте не приводится конкретных подробностей о ситуации. Журналисты отмечают, что это свидетельство того, что никто — даже полицейские — не застрахован от злого умысла.