Гаджеты оказались самыми желанными подарками на 23 февраля

11% респондентов назвали смартфон или другую технику самым желанным подарком. 10% отметили, что хотели бы получить на День защитника Отечества одежду и аксессуары. Столько же человек сказали, что им всё равно, что они получат в подарок. 8% не отказались бы от денег. 6% мужчин заявили, что хотели бы получить на праздник любовь, заботу и внимание со стороны женщин. Также 6% рассказали, что вообще не хотят ничего получать в подарок. 4% опрошенных сообщили, что хотели бы получить автомобиль или мотоцикл.

Ещё 20% респондентов назвали разные варианты: кому-то хочется ужин в ресторане, кому-то билеты на концерт, кому-то спортивную экипировку.

При этом в подарок мужчины чаще всего получают одежду и аксессуары, парфюмерию и косметику. 15% мужчин вообще ничего не получают на праздник.