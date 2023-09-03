Наука и технологии
12:12, 03 сентября 2023
2 мин.

«Галлюцинации» нейросетей научились исправлять

Но эти подходы тоже не идеальные

Генеративные модели больших языков (LLM), такие как GPT-3, способны генерировать связные ответы на различные запросы пользователя, но иногда могут выдавать галлюцинации или неточные высказывания. В статье, написанной Sergei Savvov для Better Programming рассматривается проблема галлюцинаций в LLM и представлены шаги и научные работы, направленные на решение этой проблемы.

«Галлюцинации» нейросетей научились исправлять

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Почему возникают галлюцинации:

  • Сжатие и несогласованность данных: галлюцинации в LLM часто возникают из-за сжатия данных и несоответствий в обучающих материалах.

  • Ограниченная или противоречивая информация: галлюцинации могут возникать, когда обучающие данные содержат ограниченную, устаревшую или противоречивую информацию, относящуюся к заданному запросу.

Для смягчения последствий галлюцинаций можно использовать несколько стратегий, среди которых:

  • Инженерия запросов: составление хорошо структурированных запросов, поощряющих пошаговое мышление и ответы, основанные на фактах, может помочь уменьшить количество галлюцинаций.

  • Использование внешних источник для проверки ответов может повысить их надежность.

Галлюцинации у LLM можно разделить на логические заблуждения, подтасовку фактов и предвзятость, обусловленную данными.

Практические подходы к снижению уровня галлюцинаций, которые выделяет Sergei Savvov следующие:

  • Цепочка мыслей (CoT): добавление фразы «Думай шаг за шагом» в подсказки и запрос ответов в формате JSON.

  • Самосогласованность с CoT (CoT-SC): Запрос модели на предоставление нескольких ответов и выбор лучшего из них.

  • Дерево мыслей (ToT): побуждение модели к пошаговому размышлению и самооценке процесса рассуждений.

  • Отмеченные контекстные подсказки: формирование наборов вопросов, создание контекстных подсказок и включение в ответы ссылок на источники и факты.

  • Самокоррекция: побуждение модели к перепроверке и улучшению своих ответов.

  • Несколько агентов: привлечение нескольких экземпляров LLM для предложения и обсуждения ответов.

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, и выбор зависит от конкретного случая использования и набора данных. Необходимы дальнейшие исследования для совершенствования этих подходов и повышения надежности ответов LLM.

Новости партнеров
Новости партнеров