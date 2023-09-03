«Галлюцинации» нейросетей научились исправлять

Почему возникают галлюцинации:

Сжатие и несогласованность данных: галлюцинации в LLM часто возникают из-за сжатия данных и несоответствий в обучающих материалах.

Ограниченная или противоречивая информация: галлюцинации могут возникать, когда обучающие данные содержат ограниченную, устаревшую или противоречивую информацию, относящуюся к заданному запросу.

Для смягчения последствий галлюцинаций можно использовать несколько стратегий, среди которых:

Инженерия запросов : составление хорошо структурированных запросов, поощряющих пошаговое мышление и ответы, основанные на фактах, может помочь уменьшить количество галлюцинаций.

Использование внешних источник для проверки ответов может повысить их надежность.

Галлюцинации у LLM можно разделить на логические заблуждения, подтасовку фактов и предвзятость, обусловленную данными.

Практические подходы к снижению уровня галлюцинаций, которые выделяет Sergei Savvov следующие:

Цепочка мыслей (CoT) : добавление фразы «Думай шаг за шагом» в подсказки и запрос ответов в формате JSON.

Самосогласованность с CoT (CoT-SC) : Запрос модели на предоставление нескольких ответов и выбор лучшего из них.

Дерево мыслей (ToT) : побуждение модели к пошаговому размышлению и самооценке процесса рассуждений.

Отмеченные контекстные подсказки : формирование наборов вопросов, создание контекстных подсказок и включение в ответы ссылок на источники и факты.

Самокоррекция : побуждение модели к перепроверке и улучшению своих ответов.

Несколько агентов: привлечение нескольких экземпляров LLM для предложения и обсуждения ответов.

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, и выбор зависит от конкретного случая использования и набора данных. Необходимы дальнейшие исследования для совершенствования этих подходов и повышения надежности ответов LLM.