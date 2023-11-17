«Галлюцинировать» — слово 2023 года, но при чем тут ИИ

Теперь он обозначает тревожное явление, когда системы искусственного интеллекта, например ChatGPT, выходят из себя, выдавая ложную информацию, а порой и откровенно лживую.

Такой выбор отражает растущую озабоченность возможностями и недостатками ИИ, подчеркивая настоятельную необходимость критического мышления при взаимодействии с этими мощными, но несовершенными инструментами. В словарь введены такие связанные с ИИ слова, как большая языковая модель (LLM), генеративный ИИ (GenAI) и GPT (Generative Pre-trained Transformer), что подчеркивает растущее влияние и воздействие ИИ на нашу жизнь.