Garmin добавит новые функции в умные часы, но некоторые станут платными

Опубликовано 25 мая 2025, 21:001 мин.
Garmin добавит новые функции в умные часы, но некоторые станут платнымиГотовьте свои кровные
Garmin выпустила обновления с новыми функциями для некоторых моделей своих умных часов, включая fenix 8, Forerunner, Instinct 3, Lily 2 Active и Venu 3. Большинство новинок доступны бесплатно, но две функции будут доступны только по подписке.
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Бесплатные функции включают:
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Измерение изменений дыхания во сне с помощью Pulse Ox2.
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Отслеживание нагрузки при тренировках с весом (например, с рюкзаком).
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Установка пароля для защиты данных часов и автоматическое распознавание снятия часов с запястья.
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Таймер для стрелков с оповещениями через гарнитуру или динамик.
Платные функции:
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Garmin Trails — помощь в поиске и выборе подходящих маршрутов для походов с возможностью офлайн-доступа (требуется подписка Garmin Connect Plus или Outdoor Maps Plus).
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Garmin Golf Membership — премиум-функции для гольфа с подробными картами и дополнительными инструментами (подписка $9.99 в месяц или $99.99 в год).
Обновления уже начинают появляться на поддерживаемых устройствах.