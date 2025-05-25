Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2025, 21:00
1 мин.

Garmin добавит новые функции в умные часы, но некоторые станут платными

Готовьте свои кровные
Garmin выпустила обновления с новыми функциями для некоторых моделей своих умных часов, включая fenix 8, Forerunner, Instinct 3, Lily 2 Active и Venu 3. Большинство новинок доступны бесплатно, но две функции будут доступны только по подписке.
Garmin добавит новые функции в умные часы, но некоторые станут платными

© Garmin

Бесплатные функции включают:

  • Измерение изменений дыхания во сне с помощью Pulse Ox2.

  • Отслеживание нагрузки при тренировках с весом (например, с рюкзаком).

  • Установка пароля для защиты данных часов и автоматическое распознавание снятия часов с запястья.

  • Таймер для стрелков с оповещениями через гарнитуру или динамик.

Платные функции:

  • Garmin Trails — помощь в поиске и выборе подходящих маршрутов для походов с возможностью офлайн-доступа (требуется подписка Garmin Connect Plus или Outdoor Maps Plus).

  • Garmin Golf Membership — премиум-функции для гольфа с подробными картами и дополнительными инструментами (подписка $9.99 в месяц или $99.99 в год).

Обновления уже начинают появляться на поддерживаемых устройствах.

Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Garmin
,
#часы