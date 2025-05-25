Garmin добавит новые функции в умные часы, но некоторые станут платными

Готовьте свои кровные

Garmin выпустила обновления с новыми функциями для некоторых моделей своих умных часов, включая fenix 8, Forerunner, Instinct 3, Lily 2 Active и Venu 3. Большинство новинок доступны бесплатно, но две функции будут доступны только по подписке.