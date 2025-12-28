Garmin улучшит систему определения храпа во время сна для своих часов

Обычно носимые устройства определяют храп только по звуку. Из-за этого в отчётах могут появляться ошибки, если рядом храпит другой человек, слышен шум в комнате или даже звуки домашних животных. Garmin предлагает использовать сразу два источника данных.

Во время сна часы будут не только записывать звук с помощью микрофона, но и одновременно анализировать сигналы тела пользователя. Храп будет засчитан только в том случае, если звук совпадает по времени с характерными физиологическими признаками, такими как нарушение дыхания или изменения сердечного ритма.

Система также сможет работать экономно, включая более точные измерения лишь при подозрении на храп. При необходимости может использоваться смартфон для дополнительной записи звука.