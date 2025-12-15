Гарвард: более половины молодежи не могут обойтись без ИИ

Опубликовано 15 декабря 2025, 18:001 мин.
Гарвард: более половины молодежи не могут обойтись без ИИ59% молодых людей ощущают угрозу от ИИ
Согласно новому исследованию Гарвардского университета, молодые люди в США испытывают “двойственное” чувство по отношению к искусственному интеллекту. Большинство активно им пользуются, но при этом опасаются за своё “профессиональное будущее”.
Около 35% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет регулярно используют такие модели, как ChatGPT или Claude. Более половины (52%) доверяют ИИ и применяют его для выполнения учебных или рабочих задач.
Однако за этим активным использованием скрывается “тревога”. Почти 59% молодых американцев считают, что ИИ представляет угрозу для их карьерных перспектив. Около 44% полагают, что он сделает будущую работу менее значимой, и столько же уверены, что ИИ скорее отнимает возможности, чем создаёт новые.