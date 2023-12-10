Донован утверждает, что ее увольнение совпало с получением Гарвардом рекордного взноса в 500 миллионов долларов от фонда основателя Meta* Марка Цукерберга. Будучи научным руководителем проектов Гарвардской школы Кеннеди по дезинформации, Донован получала миллионные гранты, давала показания в Конгрессе и критиковала интернет-компании за то, что они наживаются на ложных нарративах.

Ее разоблачение утечки «документов Facebook*» привело к эскалации напряженности: вице-президент Meta* Эллиот Шраге, как сообщается, выразил дискомфорт во время встречи с высокопоставленными донорами.

После этого Донован утверждает, что декан Гарварда Дуглас Элмендорф ограничил ее проект, запретил сбор средств и запретил тратить деньги, ссылаясь на тезисы Meta*. Донован утверждает, что ее дело раскрывает более широкую схему, и надеется, что ее разоблачение послужит толчком к изменениям.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена