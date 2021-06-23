Гарвардский учёный назвал астероид шпионским объектом внеземных цивилизаций

Астероид Оумуамуа обнаружили в 2017 году. Он отметился необычной траекторией движения. Выяснилось, что объект двигается из-за пределов Солнечной системы, пройдёт её центральные области, а потом вновь покинет её.

СМИ отмечают, что профессор Ави Лёб, который развивает гипотезу об искусственном происхождении астероида, отличается своей эксцентричностью. Тем не менее его колонку опубликовали в Scientific American.

В ней профессор пишет, что появление Оумуамуа связано с последними сообщениями американских военных о встречах с НЛО. «Оумуамуа вращается, двигаясь сквозь космос, позволяя думать, что его широкие плоские поверхности несут оборудование для улавливания сигналов от любых скрытых датчиков, которые могли сбросить предыдущие зонды», — заявил учёный.

Лёб считает, что ранее внеземные цивилизации могли забросить в земную атмосферу множество автономных зондов.