Гавайи останутся без угля. Но переживать не стоит

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Гавайи останутся без угля. Но переживать не стоитВсе идет по плану
На Гавайях наступил конец использованию угля. В среду на Оаху прибыла последняя в истории штата партия угля, предназначенная для последней оставшейся угольной электростанции, которая должна быть закрыта в сентябре.
Недавно прибывшие 15 тыс тонн угля предназначены для электростанции AES Hawaii, крупнейшей электростанции на Оаху и крупнейшего источника электроэнергии на острове. В 2018 году 180-мегаваттная электростанция обеспечила 13% всей электроэнергии штата.
"Это огромный шаг вперед в переходе Гавайев на чистую энергию. В свое время уголь был важным ресурсом для Гавайев, и я хотел бы поблагодарить работников, которые обслуживали наш последний оставшийся угольный завод", - говорится в заявлении губернатора Дэвида Иге. "Проекты по использованию возобновляемых источников энергии для замены угля вступают в строй, и еще больше проектов на подходе"