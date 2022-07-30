Гавайи останутся без угля. Но переживать не стоит

Недавно прибывшие 15 тыс тонн угля предназначены для электростанции AES Hawaii, крупнейшей электростанции на Оаху и крупнейшего источника электроэнергии на острове. В 2018 году 180-мегаваттная электростанция обеспечила 13% всей электроэнергии штата.

"Это огромный шаг вперед в переходе Гавайев на чистую энергию. В свое время уголь был важным ресурсом для Гавайев, и я хотел бы поблагодарить работников, которые обслуживали наш последний оставшийся угольный завод", - говорится в заявлении губернатора Дэвида Иге. "Проекты по использованию возобновляемых источников энергии для замены угля вступают в строй, и еще больше проектов на подходе"